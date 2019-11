I Gentlemen di Guy Ritchie in tutto il loro fascino nei character poster ufficiali

Era dal 2008 che Guy Ritchie non girava un film urban british, dai tempi del fantastico Rock'n'rolla, prima di passare alla sua visione muscolare e dinamica di Sherlock Holmes, alla leggenda con King Arthur e alla fiaba con Aladdin, ma finalmente il 2020 porterà nelle sale The Gentlemen, attesissimo ritorno al genere per l'autore.

Dopo aver ammirato Matthew McConaughey, Charlie Hunnam e il resto dei gentiluomini di Ritichie nel primo trailer ufficiale del film, ecco adesso sbarcare online sei nuovi e sfavillanti character poster che ci presentano il cast principale del nuovo thriller del cineasta. Insieme ai due interpreti già citati vediamo così anche Michelle Dockery (Downton Abbey), Colin Farrell (Il Sacrificio del Cerve Sacro, 7 Psicopatici) e Hugh Grant (Paddington 2).



La storia di The Gentlemen ruota intorno all'americano Mickey Pearson (McConaughey) che tenta di far crescere un importante impero di marijuana con sede a Londra. La solita, tipica gang di miscredenti alla Ritchie comincia così a scontrarsi con una serie di schemi con lo scopo di prendere il controllo di questa impresa, creando situazioni paradossali alla Snatch o alla Lock & Stock.



Nel film ci sarà anche Henry Golding, per un'uscita prevista nelle sale inglese il prossimo 24 gennaio 2020. Non c'è ancora una data d'uscita per il mercato italiano.