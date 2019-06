Genndy Tartakovsky parla di Primal: '10 episodi intensi, senza dialoghi e iper-violenti'

A un mese esatto dall'uscita del primo trailer di Primal, nuova creatura "primordiale" del geniale Genndy Tartakosvki, l'autore è stato ospite al Festival di Annecy 2019 per parlare del prodotto che andrà in onda su Adult Swim il prossimo autunno, rivelando una serie animata fuori da ogni canone immaginabile.

Come suggerito dal creatore di Samurai Jack e Hotel Transilvanya, Primal è ambientata in un mondo preistorico, violento e - appunto - primordiale, dominato essenzialmente dalla necessità di sopravvivere in un contesto sempre ostile e predatorio. In questo scenario imprevedibile, un uomo preistorico resta solo dopo aver perso improvvisamente la sua famiglia, destino che tocca anche a un vicino T-Rex. Contro i loro stessi istinti, i due stringeranno un legame improbabile in un mondo aspro e solitario.



Primal è una serie profondamente adulte e consapevole e non conterrà alcun dialogo, gestendo e utilizzando mezzi come la malattia o la fame per gettare le basi del contesto narrativo. Senza dialoghi, scompaiono le distinzioni di specie e i personaggi evocano empatia in modo molto più elementari e basici. Dice l'autore a Variety: "Sai quando guardiamo un documentario naturalistico con un orso polare e una foca? L'orso polare è bello e affascinante e la foca è molto carina, ma per sopravvivere il primo deve mangiare il secondo ed è una cosa orribile ma necessaria. In Primal c'è un episodio simile. Amiamo tutti i personaggi della serie ma per sopravvivere devono uccidersi a vicenda. È primordiale".



Parlando del mezzo televisivo, Tartakovsky ha poi aggiunto: "Sono davvero a mio agio con la TV, soprattutto nella mia particolare situazione, dove ho il 100% di libertà creativa. Per me è l'ideale e sono fortunato del fatto che praticamente ogni cosa che ho fatto ha avuto un buon successo in televisione. Sembra un vecchio guanto che aderisce perfettamente alla mano. E lavoro anche con le stesse persone con cui lavoro praticamente da sempre".



Infine, sulle aspettative del pubblico, dice: "Dimenticatevi della violenza e cose del genere, perché c'è molta altre roba da fare in giro. Sono tutti questi temi importanti. La cosa essenziale per Primal è la nostra fiducia nel pubblico. Sono 10 episodi, senza alcun dialogo e alcuni piuttosto intensi, quindi faremo molto affidamento sull'audience per capire e prestare attenzione a eventuali feedback".



Primal debutterà su Adult Swim il prossimo autunno.