Ecco il 'geniale' pancake con la faccia di Will Smith ispirato ad Aladdin

Lo scorso anno Will Smith ha interpretato il Genio nel live action Aladdin guadagnandosi il consenso del pubblico, reggendo il confronto con un gigante come il compianto Robin Williams, che doppiò il personaggio nel cartone animato originale. Il film ha incassato oltre un miliardo di dollari ed è ora disponibile in streaming su Disney+.

Will Smith è evidentemente ancora legatissimo al personaggio, che d'altronde potrebbe tornare a interpretare in un sequel, al punto da averlo in testa anche... a colazione. Ha infatti condiviso un divertente video su Instagram, visibile in calce all'articolo, in cui un artista del pancake prepara una frittella con le sembianze del Genio nel live action Disney.

"Non avete mai avuto una colazione come me" recita la didascalia di Will Smith, e in effetti il risultato è sorprendente. Viene quasi da pensare che sia un peccato mangiare un'opera d'arte del genere...

A quanto risulta, la sceneggiatura del sequel di Aladdin è in fase di scrittura ed è ancora incerta la presenza di Mena Massoud e Naomi Scott, oltre a quella dello stesso Will Smith. A quanto pare, le offerte ufficiali ai tre saranno presentate soltanto a script ultimato. Di conseguenza, è impossibile prevedere una data esatta per il lancio del film al cinema, considerando anche la pandemia del Coronavirus che sta rallentando moltissime produzioni. Non se ne parlerà, presumibilmente, prima del 2022.

Recentemente anche Zelda, la figlia di Robin Williams, ha reso omaggio ad Aladdin e al suo Genio grazie a un filtro Instagram.