Geneva Robertson-Dworet anticipa una 'commedia d'azione' per Captain Marvel

) è stata chiamata daiper riscrivere la sceneggiatura di Captain Marvel . E, adesso, ne parla per la prima volta in una serie di nuove interviste esclusive.

"Carol Danvers è un personaggio che mi è piaciuto scrivere perché è una che semplicemente ama spaccare-i-c**i. Si diverte un casino e questa - tanto di cappello al fumetto originale - è una cosa che proviene direttamente dal fumetto, la Marvel ha creato un personaggio fantastico. E' una gioia da scrivere perché è un personaggio che si diverte costantemente." ha spiegato la sceneggiatrice.

Captain Marvel con l'attrice Brie Larson arriverà nei cinema a marzo 2019, e Geneva Robertson-Dworet anticipa: "E' una commedia d'azione, direi. Era anche il tono che volevo per Tomb Raider ma non sono riuscita ad impormi... ma è un tono che va bene per Captain Marvel. Adoro i personaggi femminili divertenti. E mentre Lara Croft è seria, mi piace l'idea di Carol Danvers essere un personaggio divertente. Io non ho inventato niente. Carol Danvers, anche nei fumetti, è uno dei personaggi più divertenti mai scritti. E' insolente, intelligente, non le manda a dire... il fumetto ha fatto uno splendido lavoro e il team del film ha cercato di restare fedele alla controparte cartacea".