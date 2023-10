Che genere è Oppenheimer? Per Nolan non è un biopic, ma un heist movie

Dopo aver rotto il silenzio sul successo di Oppenheimer, il regista e sceneggiatore Christopher Nolan ha offerto altri dettagli sul suo ultimo acclamato film, che porta sul grande schermo la vita e i demoni del fisico J Robert Oppenheimer.

Durante un incontro alla City University di New York, nel quale è stato accompagnato dalla sua produttrice e moglie Emma Thomas e dall'autore Kai Bird, il cui libro "American Prometheus" ha ispirato la creazione del suo film, si è scoperto che per Christopher Nolan è sbagliato etichettare Oppenheimer come un biopic, o se non sbagliato quantomeno riduttivo. Nel corso della masterclass, infatti, l'autore ha fortemente respinto quest'idea, spiegando che in realtà nella sua visione Oppenheimer assomiglia più ad un film heist, l'etichetta che si utilizza tendenzialmente per i film di rapina.

“Nelle biografie post-Freud c’è la tendenza ad attribuire le caratteristiche della persona con cui si ha a che fare al patrimonio genetico dei suoi genitori. È una visione molto riduttiva dell’essere umano”, ha risposto Nolan. “Se stai scrivendo un libro di 500 o 1000 pagine, c’è un modo per bilanciarlo con l'individualità e le esperienze della persona di cui stai parlando. Quando comprimi e riduci una sceneggiatura alla necessaria semplicità, diventa tutto incredibilmente riduttivo. Ed è qui che, secondo me, il concetto di film biografico non ha alcun senso né utilità. A me piace lavorare con dei generi utili. In questo film... l'ho sempre immaginato come un film di rapine, ho sempre pensato di applicare i concetti dei film di rapine al Progetto Manhattan, con ovviamente degli elementi da dramma di tribunale. Credo che sia molto utile osservare le convenzioni di questi generi e piegarli a proprio piacimento, possono attirare il pubblico e possono mettermi in contatto con gli spettatori”.

Concludendo il suo ragionamento, Nolan ha incoraggiato i fan a rivedere film basati su persone reali, ma analizzarli da un punto di vista diverso provando a togliere l'etichetta del 'biopic'. Per altri contenuti, recuperate la spiegazione del finale di Oppenheimer.