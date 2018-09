Generazioni: William Shatner non ha avuto voce in capitolo sul destino del Capitano Kirk

William Shatner ha chiarito di non aver mai avuto voce in capitolo sul destino del Capitano Kirk in Generazioni (titolo originale Star Trek: Generations), unico film del franchise di Star Trek che unisce il cast della prima serie a quello della successiva, Star Trek: The Next Generation. Shatner è tornato a parlare del suo storico personaggio.

La performance in Generazioni è l'ultima in carriera per William Shatner nei panni del Capitano James T. Kirk. Purtroppo, quello che avrebbe dovuto essere uno storico incontro fra i due Capitani, Kirk (Shatner) e Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), si è rivelato un enorme fiasco e una grande delusione per la maggior parte dei fan. Il film non è riuscito a catturare lo spirito del franchise e ha soprattutto la grande colpa di aver riservato al Capitano Kirk probabilmente una delle morti più deboli di un personaggio principale nella storia del cinema.

Da quel momento, era il 1994, si è parlato insistentemente del ritorno di William Shatner nel ruolo che gli regalò successo nel mondo, quantomeno per riscattare la pessima uscita di scena.

In un'intervista a Trek Movie, Shatner ha spiegato come la scelta della morte di Kirk sia stata una decisione a cui non ha preso parte:"Non pensavo di avere alcuna scelta in merito. La Paramount ha deciso e pensavano che inserendo il cast di Next Generation avrebbe raggiunto un incasso maggiore.

Quella decisione era già stata presa. O la comparsa e poi la morte oppure la notizia della morte. Si è scelta la più pratica delle due".

Nella stessa intervista, Shatner ha dichiarato che avrebbe colto al volo l'opportunità di tornare in Star Trek nel ruolo di Kirk se la storia giusta fosse stata realizzata, pur ammettendo di non essere interessato ad uno show interamente dedicato al suo personaggio.

Quando e se William Shatner avrà un'altra possibilità d'interpretare il capitano Kirk si spera che possa avere un'uscita di scena più appropriata.