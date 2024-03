La Gen Z è stanca di sequel e remake? Lo studio parla chiaro

Il Cinema è un'arte giovane, che prosegue la sua corsa da ormai più di un secolo. Eppure, sembra quasi che tutte le idee che si possano avere per dargli nuova linfa siano già finite. Si perché quelle di oggi sono sale cinematografiche dove raramente si va a vedere un film di cui difficilmente non sappiamo nulla, perché di certo sarà un sequel.

Ecco quindi che, mentre vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Indiana Jones 5, nel frattempo oltre oceano è stato fatto un attento studio proprio su questa continua fagocitazione di sequel e remake e sul loro impatto sulla generazione Z.

Si tratta di uno studio condotto da Tubi e che ha determinato come ben il 70% dei giovanissimi spettatori non sia molto propenso a volersi fiondare in sala per guardare il quarto capitolo di una celebre saga, o il remake di un film che negli anni '80 era sulla bocca di tutti.

Oltre a ciò, è emerso che in molti preferiscono adagiarsi su vecchie produzioni, come la sit-com Friends o The Office. Si tratta di show dalle molte stagioni ed in cui i giovani possono perdersi ed affezionarsi a lungo a quei personaggi.

Che sia forse la manifestazione di un desiderio di un ritorno al passato? Che la moda dei sequel e dei Remake sia presto destinata a lasciare spazio ad altro? Voi che cosa ne pensate?

Su Apple AirTag in sconto oggi