La Gen Z non vuole il sesso nei film e nelle serie tv: lo conferma uno studio UCLA

Stando a un recente sondaggio, la generazione Z vorrebbe vedere meno scene di sesso rappresentate in tv e nel cinema. Lo studio, condotto dall’università UCLA dimostrerebbe come i ragazzi più giovani non apprezzino le scene erotiche o di nudo, soprattutto quando inserite gratuitamente nella narrazione dei propri show e dei propri film preferiti.

Dopo aver condiviso la notizia che su Sky e NOW saranno disponibili oltre 70 titoli horror per Halloween 2023, torniamo a parlare di cinema, anche se per riportare una notizia completamente diversa e che c’entra soltanto marginalmente con il genere legato alla stagione in corso.



Se è vero che gli horror hanno fatto spesso uso di scene di sesso o di nudo per rendere più intriganti le vicende narrate sullo schermo, un nuovo studio condotto dall’istituto californiano ha messo in chiaro come, per la generazione Z sia preferibile vedere meno momenti di questo tipo in qualsiasi tipo di rappresentazione cinematografica a meno che non siano strettamente necessari.

Delle 1500 persone intervistate il 51% vorrebbe vedere più rappresentazioni di relazioni platoniche e di amicizia, il 47.5% ha rivelato di ritenere le scene di sesso non utili nei film e il 44% pensa che le rappresentazioni erotiche siano eccessivamente utilizzate.

Anche dei recenti articoli di Eric Kohn e di Adrian Horton avevano trattato l’argomento facendo notare come il sesso stia lentamente ma inesorabilmente sparendo dal grande schermo e, in questo senso, anche le pressioni relative ai registi sui modi più corretti e meno controversi di rappresentare l’erotismo, potrebbe aver contribuito notevolmente alla tendenza.

Vedremo cosa potrà succedere nei prossimi anni e come la questione tornerà ad evolversi per rispecchiare i gusti delle nuove generazioni, nel frattempo, vi lasciamo alla notizia che anche Kiera Knightley non vorrebbe più fare scene di sesso sul set.