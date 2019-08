Le Gemme dell'Infinito ricompariranno nel Marvel Cinematic Universe?

Le Gemme dell'Infinito sono state il filo conduttore di questi primi, straordinari dieci anni di Marvel Cinematic Universe culminati con Avengers: Endgame. Ma è davvero intenzione di Marvel quella di non menzionarle più nelle Fasi a venire?

Le Gemme, di fatto, non sono infatti andate distrutte, come confermato dagli stessi Russo Brothers durante una sessione di Ask Me Anything alcuni giorni fa. La loro esistenza, al contrario, continuerà ad essere fondamentale per l'equilibrio dell'universo, soprattutto ora che si comincerà con ogni probabilità a parlare di multi-verso: non lo diciamo noi, ma ci rifacciamo alle parole dell'Antico e dello stesso Doctor Strange riguardo alla Gemma del Tempo.

Le Infinity Stones sono però state un espediente straordinario per tenere insieme un universo di portata enorme quanto quello Marvel, per cui la domanda che sorge spontanea è: sarà possibile trovare qualcosa di altrettanto efficace per fare da traino alle Fasi 4 e 5 del Marvel Cinematic Universe?

Le Gemme dovrebbero comunque ricomparire quasi certamente almeno nella serie su Loki, che seguirà il fratello di Thor attraverso alcuni viaggi nel tempo lungo una timeline alternativa creatasi quando il personaggio di Tom Hiddlestone rubò la Gemma dello Spazio durante Endgame. Sempre parlando di Gemme, siete stati capaci di tenere il conto di tutti i personaggi che ne hanno custodita una durante questi undici anni di film?

Marvel, comunque, guarda già avanti: voci di corridoio parlano addirittura di una Fase 5 del Marvel Cinematic Universe che dovrebbe essere svelata in tempi più brevi del previsto.