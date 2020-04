Le Gemme dell'Infinito diventano dei dolcetti in Avengers Campus, il parco a tema Avengers

Ad averlo saputo prima, sarebbe stato il regalo perfetto per il compleanno di Robert Downey Jr. All'interno del parco giochi a tema Avengers si trovano infatti molti dolci ispirati alle Gemme dell'Infinito: non avranno poteri incredibili, ma potrebbero essere davvero buoni.

Di fronte all'attrazione intitolata Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT!, i visitatori troveranno uno stand che venderà in particolare due tipi di dolci: il Cosmic Cream Orb e lo Sweet Spiral Ration Churros. Il primo è un croccante dolcetto con ripieno di crema al lampone e al cheescake, ispirato alla Gemma del Potere di colore viola vista ne I Guardiani della Galassia. Il churros invece è disponibile in tutti e sei i colori delle Gemme: rosso, blu, verde, arancione, giallo e viola.

I dolci saranno implementati nella lore del parco a tema, legandosi alla figura del Collezionista , interpretato nel film dei Guardiani da Benicio Del Toro, che cercherà di attirare i terrestri perché si uniscano alla sua collezione.

Sembra proprio che ogni minimo dettaglio sia stato studiato a dovere per questo parco tematico, anche se nella narrativa non sarà presente lo schiocco di dita di Thanos, un elemento troppo apocalittico per un parco giochi. I visitatori potranno però godersi un'attrazione a tema Spider Man. L'area a tema Avengers sarà aperta al pubblico di Disneyland in California a partire da questa estate.