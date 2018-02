Gemma Chan si è unita al cast di Captain Marvel, con Brie Larson

Il cast dell'adattamento cinematografico dedicato al personaggio di Captain Marvel si arricchisce di un nuovo ingresso.conferma che l'attriceè salita a bordo del progetto targato

L'attrice darà il volto a Minn-Erva, conosciuta con il nome di Dottor Minerva, una genetista e spia della razza aliena Kree. Essendo stata introdotta come villain nelle pagine dei fumetti, potrebbe esserlo anche sul grande schermo dove sfiderà la protagonista, Carol Danvers/Captain Marvel, interpretata dall'attrice Premio Oscar Brie Larson.

La Chan è famosa per il suo ruolo nel serial televisivo Humans ma nella sua carriera ha partecipato anche ad altre serie come Sherlock, Doctor Who e Delitti in Paradiso. Al cinema ha partecipato a Jack Ryan - L'iniziazione, Transformers - L'ultimo cavaliere, Animali Fantastici e dove trovarli e Stratton - Forze speciali.

Chan e Larson si uniscono ad un cast che include Jude Law nei panni di Mar-Vell, DeWanda Wise in un ruolo ancora top-secret (secondo i fan, potenzialmente, Monica Rambeau), Ben Mendelsohn come villain principale della storia (anche se non confermato, i fan pensano che possa essere Yon-Rogg), Samuel L. Jackson di nuovo nel ruolo di Nick Fury e, possibilmente, anche Cobie Smulders come Maria Hill (seppur quest'ultima non è stata confermata).

Captain Marvel debutterà nei cinema americani l'8 marzo 2019 per la regia del duo Anna Boden & Ryan Fleck.