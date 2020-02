Gemma Chan condivide una foto per celebrare la fine delle riprese de Gli Eterni

È di poche ore fa la notizie della fine delle riprese de Gli Eterni di Chloe Zhao, uno dei cinecomic Marvel Cinematic Universe in uscita nel 2020, e per celebrare proprio la fine della produzione di quello che è stato descritto come "uno dei film più ambiziosi Marvel Studios", una delle protagoniste ha voluto condividere una foto via social.

Stiamo parlando della bravissima e splendida Gemma Chan (Crazy & Rich), interprete di Sersi nel film e al centro di una love story con il Cavaliere Nero di Kit Harington, su cui ruoterà anche parte della trama del progetto. Per festeggiare la fine delle riprese, l'attrice ha deciso di scattarsi un selfie in tuta con indosso anche un cappellino con il logo del film Eternals, scrivendo in didascalia: "It's a wrap". Al momento non ci resta dunque che aspettare i complessi e articolati lavori di post-produzione e qualche eventuale riprese aggiuntiva prima dell'arrivo nelle sale del film.



Questa la sinossi ufficiale de Gli Eterni che vede anche nel cast Richard Madden, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Salma Hayek e Brian Tyree Henry: ""Ne Gli Eterni dei Marvel Studios un nuovo, entusiasmante, team di supereroi debutta nell'universo cinematografico Marvel: antichi alieni che vivono in segreto sulla Terra da migliaia di anni. A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe a uscire dalle ombre per ricongiungersi con il più antico nemico dell'umanità, i Devianti ".



Gli Eterni uscirà nelle sale italiane il prossimo 4 novembre 2020.