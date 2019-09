Gemini Man con Will Smith non è ancora uscito e ha già vinto un premio

La Advance Imaging Society ha annunciato che Gemini Man sarà premiato il prossimo 28 ottobre con un Entertainment Technology Lumiere Award, riconosciutogli per la produzione multi-formato con cui è stato concepito, dato che all'uscita sarà disponibile in 24, 60 e 120fps e in formato 2K o 4K, in 2D o 3D+.

In Gemini Man di Ang Lee, Will Smith interpreta una coppia di assassini identici, Henry Brogan e il suo clone Junior, che si ritroveranno uno contro l'altro a causa di un ex amico rivelatosi nemico e interpretato da Clive Owen. Un thriller che sulla carta sembra molto interessante e che segna il ritorno di Ang Lee dietro la macchina da presa, a distanza di tre anni da Billy Lynn - Un giorno da eroe.



Il cast, oltre a Will Smith e Clive Owen, comprende anche Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong. Si tratta di un periodo molto prolifico al cinema per Will Smith; dopo aver interpretato il Genio nel live action disneyano Aladdin, Smith tornerà sullo schermo con Gemini Man e nel 2020 con il terzo capitolo del franchise Bad Boys, intitolato Bad Boys for Life, al fianco dello storico collega Martin Lawrence, e diretto dai due registi belgi Adil El Arbi e Bilall Fallah.



Qualche settimana fa è stato pubblicato il poster IMAX di Gemini Man, film nel quale è stato fatto un grande uso di una CGI innovativa che ha migliorato sensibilmente la qualità estetica del film grazie all'utilizzo del 3D+ HFR 120fps.



Il film è atteso nelle sale il prossimo 10 ottobre.