Gemini Man stroncato dalle prime recensioni statunitensi

In attesa della nostra recensione di Gemini Man, diamo un'occhiata ai pareri dei colleghi della stampa americana sul nuovo film di Ang Lee con protagonisti non solo un doppio Will Smith ma anche un innovativo impianto tecnologico del quale abbiamo parlato in un apposito speciale.

Variety non va per il sottile, definendo il film una grossa "cilecca" e aggiungendo: "In teoria, Gemini Man offre abbastanza novità, come la possibilità di assistere allo spettacolo di una grossa stella di Hollywood (Will Smith) confrontarsi con una versione più giovane di se stessa e riprodotta al computer (anche se sembra una versione zombie dello Will Smith del primo Bad Boys senza quel carisma). In pratica, però, è stato un progetto quasi impossibile da realizzare, che è passato per le mani di innumerevoli attori e ha fallito più volte perché la tecnologia in tutti questi anni non era pronta. Almeno questa è stata la scusa, sebbene a giudicare dal prodotto finito, è più la sceneggiatura a non essere mai stata all'altezza della promessa della sua premessa."

The Wrap è ancora più schietta, titolando: "Will Smith interpreta due cloni scemi in un thriller ridicolo". All'interno del pezzo, il critico Nicholas Barber afferma: "Darren Lemke ha venduto la sua sceneggiatura di Gemini Man nel 1997, e da allora è spesso apparsa negli articoli sui grandi film mai realizzati. Sfortunatamente, il Gemini Man che Ang Lee ha finalmente tratto da quel copione ha dei dialoghi così risibili, una caratterizzazione talmente superficiale dei personaggi e una trama di spionaggio internazionale così rudimentale che gli spettatori smetteranno presto di chiedersi perché ci sia voluto così tanto tempo per mettere in produzione il film, e inizieranno a domandarsi invece perché un film simile sia stato effettivamente realizzato."

Anche IndieWire critica la sceneggiatura, scrivendo: "Ma è la sceneggiatura che fallisce il concetto. Una volta che lo shock iniziale del colpo di scena si è esaurito, le conversazioni rivelatrici sono accompagnate da una totale mancanza di tensione, fungendo da blocchi narrativi legnosi piuttosto che da veri dialoghi tra esseri umani viventi e pensanti. Tutto è al servizio dell'estetica: così come Junior lotta per trovare il suo vero io, un clone con un'anima, Gemini Man non riesce mai a diventare completamente un film intero, dimostrandosi un esperimento scientifico di successo dalla grande tecnologia ma povero di cuore."

Quali sono le vostre aspettative per il film? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che nelle prossime ore arriverà anche la nostra recensione in anteprima, dunque rimanete sintonizzati sui nostri canali.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nuova clip di Gemini Man.