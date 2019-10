Gemini Man, Rovazzi condivide la stanza con Will Smith nel suo nuovo vlog

In occasione dell'uscita italiana dell'atteso Gemini Man di Ang Lee, action fantascientifico girato con tecnologia HFR 120fps e in 3D+, la 20th Century Fox ha invitato all'anteprima mondiale a Budapest il cantante e youtuber Fabio Rovazzi, che per l'occasione ha imbastito insieme al reparto comunicazione un video molto divertente.

Dopo aver assistito infatti alla prima del film, con annesso commento (per lui positivo, ma leggete anche la nostra recensione di Gemini Man), Rovazzi ha partecipato alla grande festa evento in una delle più grandi piazze di Budapest per il compleanno di Will Smith, protagonista del film anche nel ruolo di se stesso ma ventitreenne. Una party gigantesco che si è concluso relativamente tardi, come ci fa sapere lo stesso Rovazzi ormai nella sua camera d'albergo, dove arriva la sorpresa: entra Will Smith.



Nel filmato i due fanno finta di non essere d'accordo e segnalano un errore nell'assegnazione delle camere. Smith chiama la reception che lo informa allora che ormai le stanze sono al completo e che dovranno arrangiarsi nei singoli letti con Rovazzi, con cui in pratica finge di trascorrere la notte insieme, con tanto di lavata di denti in bagno davanti alla telecamera, discussione su cosa vedere in televisione (Rovazzi propone la divulgazione di Alberto Angela "magari con i sottotitoli") e con problemi a dormire.



Molto simpatico. Se volete arrivare al punto esatto in cui Will Smith entra in camera, allora saltate fino al minuto 4:05.



Gemini Man uscirà nelle sale italiane il prossimo 10 ottobre.