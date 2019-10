Gemini Man rischia un flop da $75 milioni di dollari

Gemini Man, nuovo thriller d'azione di Ang Lee con protagonista Will Smith sembra essere stato messo da parte dal grande pubblico, in parte a causa dell'accoglienza tiepida da parte della critica, in parte dalla scomoda concorrenza rappresentata da Joker.

L'Hollywood Reporter infatti segnala che dopo l'apertura a $20 milioni di dollari negli USA ($118,7 milioni in totale nel mondo), lo sci-fi ad alto budget rischia perdite di $75 milioni di dollari o più: le speranze per un recupero erano rappresentate dagli incassi in Cina, ma anche lì il film ha debuttato con solo $21 milioni di dollari, battuto anche da Maleficent: Mistress of Evil ($22,4 milioni).

La perdita sarà attutita tra le quattro società produttrici, ovvero Skydance Media, Paramount Pictures e due società cinesi, Fosun e Alibaba: Paramount e Skydance rappresentano ciascuno il 35% del budget (le perdite del primo potrebbero essere ridotte al minimo quando verranno recuperate le commissioni di distribuzione), mentre Fosun, che distribuisce Gemini Man in Cina, ha una partecipazione del 25%, seguita dal 5% di Alibaba, secondo le fonti.

Lee, i cui crediti includono Crouching Tiger, Hidden Dragon e Brokeback Mountain, ha dei precedenti con la tecnologia all'avanguardia, avendo girato sia Billy Lynn che Gemini Man con frame rate elevati progettati per schermi 3D. Rilasciato dalla Sony alla fine del 2016, già Billy Lynn era stata una vera e propria debacle commerciale, con solo $31 milioni di dollari in tutto il mondo, ma il regista ancora prima - come James Cameron - aveva spinto i limiti del 3D verso nuove vette con con Life of Pi, che invece fece benissimo a livello commerciale ($609 milioni nel mondo) che di critica (11 nomination agli Oscar con quattro vittorie, compresa quella al miglior regista, la seconda nella carriera per Lee).

Paramount e Skydance comunque potranno rifarsi dalla prossima settimana, quando arriverà nelle sale di tutto il mondo Terminator: Dark Fate.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sulla tecnologia di Gemini Man e gli attori in digitale.