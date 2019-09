Gemini Man: le primi reazioni parlano di un 'prodigio tecnico' da vedere in 3D

Vi abbiamo recentemente parlato dell'innovazione tecnologica che porterà al cinema Gemini Man, l'atteso film di Ang Lee che vedrà Will Smith protagonista in un doppio ruolo, e le prima reazioni sembrano confermare le grandi ambizioni della pellicola.

"Gemini Man è un prodigio tecnico" scrive Hoai-Tran Bui di SlashFilm. "Con il suo frame rate di 120 fps, le scene d'azione sono da togliere il fiato. Lo script di 20 anni fa lascia un po' a desiderare ma vedere un giovane Will Smith in quei momenti drammatici è stato un piacere."

Erik Davis di Fandango scrive invece che "il vecchio Will Smith verso il giovane Will Smith è un'esperienza visiva viscerale e fantastica da vedere. Ancora una volta, Ang Lee confezione un'azione unica e coraggiosa al pari del meglio del genere. Guardatelo in 3D, per forza."

Anche secondo Jordan Zakarin di Syfywire Gemini Man "è probabilmente l'unico film che vi dirò di guardare assolutamente in 3D (e in 4K, se possibile). Non ho mai visto niente del genere - mi sembrava di essere all'interno della pellicola."

Il film arriverà il prossimo 10 ottobre in Italia, dove ovviamente sarà proiettato anche nelle sale Imax (guardate il fantastico poster Imax con Will Smith). Avete già visto l'ultimo trailer ufficiale di Gemini Man?