Gemini Man si prepara al debutto con 1,6 milioni incassati alle anteprime del giovedì

A un giorno dal suo esordio ufficiale negli USA, l'atteso Gemini Man di Ang Lee ha ottenuto 1,6 milioni di dollari alle anteprime negli Stati Uniti superando il risultato del film d'animazione de La Famiglia Addams (1,3 milioni).

L'action sci-fi che vede Will Smith protagonista in un doppio ruolo - l'attore è stato ringiovanito digitalmente per interpretato il se stesso di diversi anni prima - ha firmato un giovedì simile a quello di Ad Astra, che il mese scorso ha incassato 1,5 milioni. Il film con Brad Pitt è poi arrivato a 19 milioni nel corso del weekend.

Sia Gemini Man che La Famiglia Addams dovrebbero comunque debuttare dietro a Joker, che dopo un sorprendente primo weekend da 96,2 milioni è pronto ad entrare nella sua seconda settimana di programmazione con un incasso previsto di circa 45 milioni.

Gemini Man sarà distribuito da Paramount in 3,642 sale cinematografiche, di cui più di un terzo lo proietterà in HFR 3D+. Nonostante sia stato girato in 120fps 4K 3D, nessun cinema statunitense è in grado di mostrare questo formato del film, che sarà comunque disponibile in 120fps 2K 3D in 14 location in giro per il paese.

