Gemini Man: un nuovo video illustra l'impressionante tecnologia del film

Dopo le parole di Clive Owen in un recente video promozionale di Gemini Man, torniamo a parlare del nuovo film con Ang Lee concentrandoci sull'impressionante tecnologia che ne contraddistingue l'impianto filmico.

In Gemini Man Will Smith interpreta due assassini identici, Henry Brogan e il suo clone Junior, una versione ringiovanita di venticinque anni del protagonista principale e quindi più scattante, più agile, più pericolosa: i due personaggi saranno messi l'uno contro l'altro dal personaggio di Clive Owen, il leader dell'organizzazione dietro la creazione dei cloni. Il cast comprende anche Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong.

Il regista premio Oscar Ang Lee torna dietro la macchina da presa tre anni dopo Billy Lynn - Un giorno da eroe con una pellicola dalla lunga gestazione (la sceneggiatura originale, pensate, risale al 1997 e doveva essere diretta da Clint Eastwood, ma all'epoca non esistevano ancora i mezzi tecnici per poterla realizzare) che si è concretizza solo oggi grazie proprio a questi celebrati effetti visivi innovativi, con riprese in 3D HFR in 60FPS: questa tecnica dona una fluidità dell'immagine molto più vicina a quella percepita dall'occhio umano rispetto alla grana cinematografica cui ci ha abituato il cinema.

