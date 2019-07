Gemini Man: la nuova featurette esplora la CGI innovativa del film di Ang Lee

Oggi Will Smith ha parlato dell'impressionante CGI di Gemini Man, e ora grazie a un video pubblicato da Paramount Pictures possiamo dare un'occhiata al dietro le quinte del nuovo e ambizioso film di Ang Lee.

Come rivelato in precedenza dallo stesso Smith, gli addetti agli effetti speciali e visivi del film sono partiti dalla sua performance per ricreare la sua versione giovanile da zero, utilizzando la sola CGI per arrivare ad un risultato che, a giudicare dal trailer ufficiale di Gemini Man, sembra qualcosa si mai visto prima.

Nella featurette in calce alla notizia potete ascoltare anche le parole del VFX supervisor Bill Westenhofer e di Guy Williams, VFX supervisore per la Weta, la storica compagnia degli effetti speciali fondata da Peter Jackson.

Gemini Man è descritto come un action-thriller innovativo che racconta la storia di Henry Brogan (Smith), un esperto assassino che all'improvviso diventa il bersaglio di un giovane agente che riesce ad anticipare ogni sua mossa.

Il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 10 ottobre e vedrà nel cast anche Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong. Cosa vi aspettate dal ritorno in grande stile di Ang Lee? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto. Qui potete trovare ulteriori dettagli sulla tecnologia High Frame Rate utilizzata per realizzare il film.