Gemini Man: il film di Ang Lee con il doppio Will Smith è meglio vederlo in 3D?

Dopo un lungo periodo di gestazione, Gemini Man è pronto a sbarcare nelle sale cinematografiche. Il nuovo film diretto da Ang Lee e con protagonista un doppio Will Smith, uscirà in Italia il prossimo 10 ottobre e i fan si stanno chiedendo se sia meglio vedere il film in 3D o meno. Una domanda che nasce anche in base alla tecnologia utilizzata.

Ang Lee ha lavorato al film con il 3D High Frame Rate, cercando di trasformare un film d'azione come Gemini Man in uno show in terza dimensione.

Bisogna dire che la versione più ampia disponibile per i cinema dell'HFR 3D sarà una versione ridotta di 60 FPS.

Gemini Man rappresenta un prodotto anomalo, un ibrido, se si considera una presentazione in 3D. Alcuni momenti si prestano notevolmente a questo tipo di visione mentre altre potrebbero essere migliori con una visione in 2D.



Proprio come Billy Lynn qualche anno fa, anche con Gemini Man, Ang Lee ha lavorato direttamente col 3D in 120 FPS.

In particolare il lavoro estetico sui personaggi e gli ambienti circostanti è ben fatto, soprattutto per quanto concerne la profondità.

Ottima anche la luminosità, grazie all'elevato frame rate 3D, che richiede un tipo di illuminazione differente; meglio le scene diurne di quelle notturne, in tal senso.

In generale la visione in 3D non è affatto sconsigliata, nonostante in alcune sequenze il 2D abbia una resa maggiore.

Le prime recensioni americane hanno stroncato il film, ma c'è anche chi ha parlato di 'prodigio tecnico'.