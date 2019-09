Gemini Man: un doppio Will Smith nei due nuovi character poster del film di Ang Lee

Sono stati diffusi in rete due nuovi character poster di Gemini Man, il nuovo film action-fantascientifico di Ang Lee con protagonista Will Smith nella doppia parte di un killer in pensione e della sua versione clonata più giovane.

In Gemini Man, infatti, Smith interpreta una coppia di assassini identici, Henry Brogan e il suo clone Junior, che si ritroveranno uno contro l'altro a causa di un ex amico rivelatosi nemico e interpretato da Clive Owen. Pochi giorni fa abbiamo potuto vedere alcune scene del film in anteprima, anche per apprendere meglio qualche info sui dettagli delle riprese, realizzare in 3D HFR in 60FPS (frame per secondo), una tecnica che dona una fluidità all'immagine molto più vicina a quella percepita dall'occhio umano nella realtà.

Smith recentemente ha promesso che Gemini Man sarà impressionante, non solo perché è stato girato con la tecnologia High Frame Rate ma anche perché la versione più giovane dell'attore non è stata creata tramite un lavoro di performance caputre o affini, ma costruita da zero in computer grafica.

Nel cast troviamo anche Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong per il film che segna il ritorno di Ang Lee dietro la macchina da presa, a distanza di tre anni da Billy Lynn - Un giorno da eroe. Per Smith è un periodo molto prolifico che lo vede reduce dal successo mondiale raggiunto con il remake disneyiano di Aladdin (per il quale si vocifera un suo ritorno nel sequel), mentre nel 2020 sarà nuovamente nelle sale di tutto il mondo con il terzo atteso capitolo di Bad Boys, Bad Boys For Life, di cui è stato diffuso il primo trailer ufficiale e che lo vede nuovamente far coppia con Martin Lawrence.

Gemini Man approderà nelle sale italiane a partire dal prossimo 10 ottobre.