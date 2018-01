Gemini Man: Clive Owen raggiunge Will Smith nel cast del film fantascientifico

Paramount Pictures e Skydance Media hanno annunciato l’ingresso dinel cast di, nuova pellicola fantascientifica diretta da Ang Lee e con protagonista

Secondo quanto riportato da Variety, il ruolo di Owen è descritto come l’antagonista della pellicola, ma nessun altro dettaglio in merito al personaggio è stato divulgato. Inoltre, come riporta l’Hollywood Reporter, Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim vs. the World, Fargo) e Tatiana Maslany (Orphan Black, La promessa dell’assassino) sono in lizza per il ruolo principale femminile.

I diritti di Gemini Man sono stati acquisiti da Skydance dopo essere stati sviluppati per oltre due decenni. Alla produzione troviamo il veterano Jerry Bruckheimer (Pirati dei Caraibi, The Amazing Race) insieme a Don Murphy (anche produttore esecutivo).

Il progetto apparteneva inizialmente alla Disney, ma nel 1997 gli effetti visivi non erano ancora sufficienti a garantire una perfetta resa della pellicola; negli anni si sono avvicendati numerosi script, tra cui quelli di Brian Helgeland e Andrew Niccol, e a un certo punto anche Tony Scott fu contattato per la regia. Fino all’ingaggio recente di Ang Lee, due volte premio Oscar per la regia di I segreti di Brokeback Mountain e Vita di Pi, il cui ultimo film è il sottovalutato Billy Lynn - Un giorno da eroe, uscito quest’anno in Italia e passato quasi inosservato.