Gemini Man, Clive Owen parla del film di Ang Lee in un nuovo video promozionale

Nel giorno dell'uscita italiana di Gemini Man, sul canale YouTube della 20th Century Fox Italia è stata appena pubblicata una nuova intervista a Clive Owen, membro del cast del thriller fantascientifico di Ang Lee.

L'intervista è disponibile in lingua originale sottotitolata e come al solito potete visionarla comodamente in calce all'articolo.

In Gemini Man Will Smith interpreta una coppia di assassini identici, Henry Brogan e il suo clone Junior, più giovane del protagonista principale di venticinque anni: i due si ritroveranno uno contro l'altro a causa proprio del personaggio di Clive Owen. Nel cast anche Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong.

Ang Lee torna dietro la macchina da presa a distanza di tre anni da Billy Lynn - Un giorno da eroe e con una pellicola dalla lunga gestazione (pensate che la sceneggiatura originale risale al 1997, ma all'epoca non c'erano i mezzi tecnici per poterla realizzare) concretizza solo oggi grazie ad effetti visivi innovativi con riprese in 3D HFR in 60FPS, tecnica che dona una fluidità all'immagine molto più vicina a quella percepita dall'occhio umano rispetto alla grana cinematografica cui ci ha abituato il cinema.

Prossimamente, Smith tornerà sullo schermo anche con il terzo capitolo del franchise Bad Boys, intitolato Bad Boys for Life, al fianco dello storico collega Martin Lawrence e diretto dai due registi belgi Adil El Arbi e Bilall Fallah.

