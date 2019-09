Gemini Man: la visione di Ang Lee per il film con Will Smith in un nuovo teaser

Dopo avervi parlato nel dettaglio della innovazioni tecniche di Gemini Man, delle quali abbiamo potuto godere in anteprima qualche giorno fa, la Paramount Pictures ha pubblicato un nuovo video speciale sulla produzione del film di Ang Lee.

Come al solito, potete visionarla comodamente all'interno dell'articolo.

In Gemini Man, Will Smith interpreta una coppia di assassini identici, Henry Brogan e il suo clone Junior, più giovane di lui di vent'anni, che si ritroveranno uno contro l'altro a causa di un ex amico rivelatosi nemico e interpretato da Clive Owen. Il film vanterà effetti visivi inediti grazie a riprese realizzare in 3D HFR in 60FPS, una tecnica che dona una fluidità all'immagine molto più vicina a quella percepita dall'occhio umano nella realtà che non a quella filtrata dalle cineprese e che quindi siamo abituati a vedere al cinema.

Smith recentemente ha promesso che Gemini Man sarà impressionante non solo per la particolare tecnica voluta da Lee, ma anche perché la versione più giovane dell'attore non è stata creata tramite un lavoro di performance caputre, bensì costruita da zero in computer grafica.

Nel cast troviamo anche Mary Elizabeth Winstead e Benedict Wong per il film che segna il ritorno di Ang Lee dietro la macchina da presa, a distanza di tre anni da Billy Lynn - Un giorno da eroe. Per quanto riguarda Smith, visto recentemente nel remake disneyiano di Aladdin molto presto tornerà anche con il terzo atteso capitolo di Bad Boys, Bad Boys For Life, di cui è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

Gemini Man arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 10 ottobre.