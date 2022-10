Geena Davis ricorda quella volta che rifiutò le avances di Jack Nicholson!

Jack Nicholson è sempre stato famoso per essere il "donnaiolo" di Hollywood. Molte sono le donne che ha saputo affascinare con il suo carisma. Una di queste non è stata Geena Davis. Nella sua autobiografia l'attrice ha infatti raccontato di un episodio in cui ha rifiutato le avances del premio Oscar.

L'attrice, dopo le accuse avanzate verso Bill Murray sul set di Being Mortal è sempre stata particolarmente impegnata sul tema della difesa delle donne e la loro affermazione in un mondo complicato come quello del cinema. Nel suo libro di memorie Dying of Politeness ha raccontato delle sue esperienze sul set. La Davis, nel corso della sua lunghissima carriera ha lavorato con un grandissimo numero di divi. Uno di quelli che ha avuto più impatto sulla carriera dell'attrice è stato Dustin Hoffman.

E' proprio grazie a dei consigli dell'attore che la Davis ha saputo rispondere correttamente a delle avances avanzate da Jack Nicholson. "Di': 'Beh, sei molto attraente. Mi piacerebbe, ma rovinerebbe la tensione sessuale tra di noi." ha raccontato la Davis, ricordando il consiglio datole dall'interprete di Rain Man.

La Davis e Nicholson, nonostante non abbiano mai lavorato insieme, pare si siano incontrati mentre l'attrice era ancora una giovane inesperta non ancora pronta a sbancare il lunario. "Dopo Tootsie, il mio agente di modellazione ha portato me e un paio di altri attori-modelli a Hollywood per incontrare i direttori del casting. Conosceva Jack Nicholson e ogni sera lui cenava con noi." ha raccontato l'attrice.

"Poi un giorno c'era un biglietto sotto la porta che diceva: 'Per favore, chiama Jack Nicholson a questo numero'. Ero, tipo, non posso crederci! Così ho detto: 'Salve, signor Nicholson. Sono Geena. Mi hai chiamato?' Disse: 'Ehi, Geena. Quando accadrà?'" La risposta immediata dell'attrice pare abbia lasciato particolarmente interdetto Nicholson. "Ma mi è subito venuto in mente cosa dire: 'Uh, Jack, mi piacerebbe. Lei è molto attraente. Ma ho la sensazione che lavoreremo insieme ad un certo punto in futuro, e odierei aver rovinato la tensione sessuale tra di noi.'" ha concluso ironica citando nuovamente il consiglio dato da Hoffman sul set di Tootsie.

Geena Davis, che ha recentemente abbandonato il nuovo legal drama della CBS, nelle sue memorie ha ripercorso tutta la sua carriera e il lavoro svolto con i colleghi sul set. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!