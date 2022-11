Gears of War, Netflix annuncia un film e una serie animata!

Netflix ci ha preso gusto nell'adattare videogiochi famosi: il successo ottenuto con Arcane deve aver fatto riflettere la piattaforma, che proprio in queste ore è andata ad inserirsi in un discorso aperto da tempo circa la possibilità di procedere a un adattamento per il piccolo schermo di un altro pezzo da novanta, Gears of War.

Dell'idea si parla da tempo immemore, ma già di recente il produttore di The Batman aveva parlato di un film di Gears of War in maniera decisamente più concreta: tanto tuonò che piovve, dunque, se è vero che poco fa Netflix ha ufficializzato la produzione di un lungometraggio ispirato al celebre sparatutto che fece il suo esordio nel lontano 2007.

Il film sarà prodotto in collaborazione con The Coalition, casa produttrice del noto videogioco, e al momento non ci è dato sapere alcun dettaglio circa cast e trama: cioè che è certo, però, è che la cosa non si fermerà qui, con Netflix che ha contestualmente annunciato anche una serie animata indirizzata ad un pubblico adulto e ambientata nello stesso universo del film.

Insomma, l'ufficialità ce l'abbiamo: ora non resta altro da fare che sedersi e pazientare nell'attesa di novità. A tal proposito, occhio a qualche nome importante: qualche tempo fa, d'altronde, Dave Bautista si disse parecchio interessato a un film su Gears of War.