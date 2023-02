Gears of War, Dave Bautista:'Sento che potrei portare molto cuore a Marcus Fenix'

Netflix ha ottenuto i diritti per realizzare un adattamento cinematografico del videogioco Gears of War. Il candidato più papabile al ruolo del protagonista Marcus Fenix è la star di Bussano alla porta Dave Bautista, che ha ribadito il suo interesse ad interpretare il personaggio in una recente intervista.

"Spero davvero che lo facciano. È un ruolo che cerco da anni e sento che potrei portare molto cuore a Marcus Fenix. Lo farei davvero. Penso che gli renderei giustizia. Sono molto fiducioso sull'argomento. Spero che me lo propongano così un giorno avremo un altro tipo di conversazione" ha raccontato Bautista a Variety.



Al momento non esistono dettagli sul progetto. Non è stato scelto il regista né la produzione e il comparto di scrittura. Gears of War racconta la storia dei soldati della Squadra Delta che combattono per salvare gli umani presenti sul pianeta Sera da un nemico sconosciuto e implacabile conosciuto come l'Orda di Locuste. Ad affrontarli Marcus Fenix, ex detenuto e soldato.

Dave Bautista è protagonista dell'ultimo film di M. Night Shyamalan dal titolo Bussano alla porta, uscito nelle sale cinematografiche qualche giorno fa, al fianco di un cast composto da Jonathan Groff, Ben Aldridge, Rupert Grint e Nikki Amuka-Bird.



Netflix si occuperà di Gears of War anche in tv, con una serie animata. Alla lavorazione anche The Coalition, Microsoft Vancouver e Black Tusk Studios. Sono attesi ulteriori sviluppi sul progetto, attualmente ancora in una fase embrionale.



