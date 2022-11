Gears of War, Dave Bautista decide per tutti: sarà lui Marcus nel film di Netflix!

A pochi giorni dall'annuncio di un film di Gears of War prodotto da Netflix, la star di Guardiani della Galassia e Blade Runner Dave Bautista si è autocandidato per interpretare il ruolo di Marcus, il protagonista dell'amata saga di videogame.

Come saprete, Netflix ha recentemente annunciato di essersi assicurata i diritti della popolare serie di videogiochi Xbox Gears of War, collaborando con lo sviluppatore The Coalition sia per un film live-action che per una serie animata per adulti di Gears of War. Bautista, che non ha mai nascosto il suo desiderio di interpretare il protagonista di Gears of War Marcus Fenix in live-action, ha subito lanciato la sua candidatura postando sui propri canali social una sorta di teaser trailer per Gears of War, nel quale indossa l'armatura COG che gli fu donata in occasione della sua apparizione come ospite nel videogioco Gears 5. "Non posso rendervela più facile di così", ha scritto la star di Army Of The Dead di Zack Snyder nella didascalia di accompagnamento: di certo ha il dono della sintesi.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Dave Bautista ha già ottenuto una sonante approvazione dal creatore di Gears of War Cliff Bleszinski. Dopo l'annuncio dell'adattamento cinematografico di Netflix, infatti, Bleszinski ha twittato: "Oh e sì, datemi Bautista nei panni di Marcus, per favore, e un attore latino per Dom, dannazione".

