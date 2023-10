Gears of War, il creatore della saga vuole Zack Snyder alla regia del film Netflix

Il creatore di Gears of War, Cliff Bleszinski, è fortemente convinto che il regista Zack Snyder sia la scelta giusta per l'adattamento cinematografico del famoso videogame sparatutto di Xbox in lavorazione in casa Netflix.

In una recente intervista promozionale concessa a ComicBook in vista dell'uscita del suo nuovo fumetto, Scrapper, il creatore di Gears of War ha dichiarato: "Ad essere sincero, penso che Zack Snyder sia un regista straordinario anche quando lavora con IP esistenti. Penso che quando lo ha fatto in passato, mi riferisco ad esempio al remake di Dawn of the Dead, o anche ai suoi film di supereroi, oppure a 300, credo che siano sempre ottimi lavori. Come adattamento, 300 ha definito un intero genere cinematografico, con quegli slow-motion e le panoramiche. Army of the Dead, purtroppo, l'ho dovuto interrompere, non mi è piaciuto affatto, lo dico sinceramente. Ma conosco molte persone a cui anche quel film è piaciuto, e credo che Zack Snyder sia la scelta perfetta per il film di Gears of War".

Bleszinski ha anche ribadito il suo desiderio di vedere Dave Bautista interpretare Marcus Fenix, sottolineando che l'attore ha dato prova di sé sia nella sua carriera di wrestling che nella sua straordinaria carriera di attore.

Ricordiamo che, in precedenza, lo stesso Zack Snyder si era detto interessato al film di Gears of War: la partnership dell'autore con Netflix è destinata a continuare? Staremo a vedere.