Gears of War, Netflix non ha contattato Cliff Bleszinski: 'Ma pure io voglio Bautista'

Il film di Gears of War è in lavorazione in casa Netflix ma, a quanto pare, il creatore della saga di videogame Cliff Bleszinski non prenderà parte alla produzione dell'adattamento live-action.

Nel corso di una recente intervista con ComigSoon, infatti, Bleszinski ha rivelato che Netflix non si è fatta avanti per coinvolgerlo nel film di Gears of War, e attualmente non prevede di far parte della produzione. Tuttavia, l'autore ha anche dichiarato che il casting migliore per Marcus Fenix è senza dubbio Dave Bautista, attore che da anni cerca di assicurarsi il ruolo:

"Assolutamente no. Nessuno mi ha contattato ed è strano, perché la gente mi considera 'il padre di Gears of War' e mi piacerebbe prendere parte al film come consulente, ma per ora non ho avuto contatti con loro. Per quanto riguarda il casting di Marcus, in passato ho detto che non volevo un wrestler professionista nel ruolo principale, ma da allora Bautista ha mostrato la sua bravura in film come Blade Runner 2049 e Bussano alla porta, senza contare Guardiani della Galassia. Quando ha fatto quel cosplay, quando ha pubblicato quella foto sui social media, ha letteralmente conquistato il mio pieno sostegno."

Qualche settimana fa, Zack Snyder aveva mostrato interesse per il film di Gears of War, e considerata la recente partnership dell'autore con la piattaforma di streaming on demand Netflix (e il fatto che Snyder ha già diretto proprio Bautista nel suo primo film Netflix Army of the Dead) alcuni fan hanno già iniziato ad immaginare Gears of War diretto dal regista di Watchmen e Rebel Moon. Per saperne di più sull'evoluzione del progetto, però, bisognerà aspettare la fine degli scioperi.