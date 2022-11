Gears of War, Cliff Bleszinski boccia Chris Pratt: 'Tenetelo lontano dal franchise'

Netflix è a lavoro sull'adattamento di Gears of War, il celebre franchise videoludico a cui saranno dedicati nei prossimi anni un film e anche una serie tv. Sebbene per il momento non siano stati ancora annunciati i membri del cast, Cliff Bleszinski ha posto il veto su un attore in particolare e cioè Chris Pratt.

Il creatore del gioco ha chiesto infatti espressamente di tenere l'interprete di Star-Lord lontano da questa produzione, esprimendo invece tutto il suo apprezzamento per Dave Bautista nel ruolo di Marcus. Bleszinski, designer dei primi tre giochi di Gears of War, uomo a cui è in gran parte attribuita la creazione e la direzione della serie, questa settimana ha manifestato senza mezzi termini la sua contrarietà a Chris Pratt su Twitter.

"Oh e tenete Chris Pratt lontano dal franchise di Gears, per favore".

Bleszinski ha talaltro chiarito in un altro tweet di non essere stato in alcun modo coinvolto nei progetti di Netflix e per tale ragione le sue parole non hanno alcuna valenza, sta solo esprimendo la sua opinione e non sta certamente anticipando ciò che accadrà nel film o nella serie tv che il gigante rosso dello streaming ha messo in cantiere.

Negli ultimi mesi, Pratt è stato aspramente criticato per la presunta frequentazione di una chiesa controversa e questo gli ha procurato l'odio di molte persone, compreso quello di Bleszinski a quanto pare, che non vuole vederlo in nessun caso nell'adattamento di Gears of War.