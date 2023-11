Gears of War e BioShock, che fine hanno fatto i live-action? Netflix ha buone notizie

Che fine hanno fatto i film di Netflix di Gears of War e BioShock? Nel corso della cosiddetta Netflix Geeked Week, grazie al produttore capo della sezione film originali di Netflix Scott Stuber sono arrivati nuovi aggiornamenti ufficiali.

Nel corso di una nuova intervista esclusiva con Collider, infatti, Stuber ha dichiarato: "Sapete, per quanto riguarda BioShock stiamo aspettando la sceneggiatura. Quindi siamo in quel tipo di fase, a livello di produzione. Lo sciopero ovviamente ci ha rallentato un bel po', sia su quel fronte che su quello di Gears of War, ma i lavori stanno procedendo. Voglio dire, di Gears of War ero già il produttore prima di assumere questo nuovo ruolo all'interno di Netflix, quindi chiudere il cerchio e tornare a collaborare con i ragazzi di Microsoft per me è stato fantastico. In entrambi i caso, comunque, parliamo di due progetti molto grandi e ambiziosi, con un pubblico enorme che li aspetta. Storicamente, il cinema ha la fama di rovinare i videogiochi quando li adatta, ma sia Gears of War che BioShock hanno dei mondi davvero ricchi e dei personaggi straordinari che renderanno questo tipo di transizione molto più naturale".

Il film di BioShock è in sviluppo dall'agosto 2022 mentre quello di Gears of War è stato annunciato dal novembre dello stesso anno. Ottimi i team creativi su entrambi i fronti: Francis Lawrence dirigerà il film BioShock da una sceneggiatura scritta da Michael Green, sceneggiatore di Logan e Blade Runner 2049 nonché creatore della recente serie tv animata Blue Eye Samurai, mentre Gears of War è stato sviluppato dallo sceneggiatore di Dune Jon Spaihts.

