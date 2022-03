Gears of War: l'annuncio del film è molto vicino secondo il produttore di The Batman

Finalmente arrivano delle novità in merito all'adattamento cinematografico della stimata e amata saga di videogiochi, Gears of War. Infatti, il produttore di The Batman, Dylan Clark, ha da poco dichiarato che, secondo lui, arriverà a breve un annuncio legato al film di Gears of War.

Recentemente, Clark ha avuto modo di aggiornarci sullo stato dei lavori di Gears of War, mentre stava tenendo una chiacchierata con The Digital Fix per promuovere l'uscita di the Batman. In particolare, quando gli è stato chiesto se ci fossero delle novità su Gears of War, ha risposto con entusiasmo, affermando che questo progetto gli è molto caro e che molto presto potrebbe arrivare un annuncio.

Qui di seguito potete leggere la sua dichiarazione nel dettaglio: "Sono felice che t'interessi" - riferendosi alla domanda su Gears of War. "È una mia passione da molto tempo. Penso che molto presto ci sarà un annuncio".

Dunque, s'intravede della luce in fondo al tunnel, dopo che da più di un decennio si chiacchiera del film di Gears of War. Nello specifico, le speculazioni sono cominciate nel 2007, quando la New Line Cinema ne aveva acquisito i diritti per l'adattamento cinematografico da Microsoft. Dopodiché, è iniziato un limbo in cui si sono alternati rumour sull'inizio e sull'interruzione della lavorazione.

Le cose sono cambiate nel 2016, quando è arrivata la notizia dello sviluppo di Gears of War presso Universal. Però, purtroppo, da quel momento le notizie ufficiali sono tornate a scarseggiare, lasciando spazio a indiscrezioni e speranze dei fan. Tra queste, sicuramente, spicca quella riguardante il coinvolgimento di Dave Bautista, noto fan della saga videoludica, nei panni di Marcus Fenix. L'attore è anche tornato sull'argomento di recente, affermando di averle provate tutte per entrare nel film di Gears of War.

Inoltre, vista la recente apertura dell'industria di cinema e televisione agli adattamenti dei videogiochi, come dimostrato dal film di Uncharted, ora in sala, e dalle prossime serie di Halo e The Last of Us, crescono le speranze affinché il film di Gears of War possa finalmente vedere la luce.

In conclusione, rimaniamo in attesa di aggiornamenti e notizie ufficiali e vi invitiamo a farci sapere quali sono le vostre aspettative per questo atteso, ed agognato, adattamento.