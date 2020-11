Geard Butler, Lionsgate rinuncia all'action thriller The Plane a causa della pandemia

Secondo quanto riportato da Deadline, Lionsgate ha deciso di rinunciare a The Plane, action thriller con protagonista Gerard Butler che aveva acquistato allo scorso American Film Market, per via di alcuni problemi assicurativi legati al Covid-19.

Le riprese del film sarebbero dovute iniziare il mese scorso in Malesia, ma l'esplosione della pandemia nel paese ha costretto la produzione a spostarsi nella Repubblica Domenicana, dove il set è stato nuovamente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria. Al momento le riprese sono programmate per la prossima primavere sempre in Malesia, ma nel frattempo la pellicola dovrà trovare una nuova distribuzione in mercati fondamentali come Nord America, America Latina, Inghilterra e India.

Fonti vicine alla produzione hanno confermato che nessuno è rimasto deluso dalla decisione di Lionsgate, i cui dirigenti si sono impegnati al massimo per trasformare il progetto in un potenziale film di successo per la line-up della compagnia.

Basato sull'omonimo libro scritto da Charles Cumming, The Plane vede Butler nei panni di Ray Torrance, un pilota commerciale che dopo un eroico atterraggio dovuto a un guasto del suo aereo nel bel mezzo di una tempesta si ritrova intrappolato tra le maglie di una milizia che pianifica di prendere possesso del suo areo e in ostaggio tutti i passeggeri a bordo. Mentre le autorità americane e i media del mondo si interrogano sul destino dell'aereo scomparso, Ray deve riuscire a sopravvivere e a tenere al sicuro i passeggeri fino all'arrivo dei soccorsi.

Vi ricordiamo che Butler è da poco tornato al cinema con il disaster movie Greenland, mentre prossimamente parteciperà al thriller d'azione Kandahar.