Gazza the movie: in arrivo il biopic sul leggendario Paul Gascoigne

Il calciatore Paul Gascoigne ha confermato che i produttori del suo biopic ufficiale sono attualmente alla ricerca di un attore per interpretare il leggendario calciatore inglese in un film basato sul libro di memorie Gazza: My Story.

Il film uscirà dopo un documentario sulla Coppa del Mondo con l'ex star dell'Inghilterra, previsto per novembre. In precedenza, nel 2015, era già staro realizzato il documentario Gascoigne.

Parlando al Daily Mirror, l'ex calciatore ha dichiarato: “Ci sono dei produttori che stanno cercando qualcuno che possa interpretarmi. Li aiuterò in questo processo e avrò anche modo di leggere la sceneggiatura del film, che riguarderà tutta la mia vita. Il film sarà basato sulle mie biografie."

Gascoigne ha candidamente suggerito che il progetto non chiuderà un occhio sulla sua turbolenta vita privata, senza tralascia neppure le sue lunghe e famose battaglie contro l'alcolismo. "Ammettiamolo", ha aggiunto. "Non ho nulla da nascondere. È stato detto già tutto sulla stampa, nel bene e nel male."

Gascoigne, che è stato un famoso centrocampista offensivo per Newcastle United e Tottenham, divenne un'icona nazionale dopo un lungo pianto sul campo in seguito alla sconfitta in semifinale dell'Inghilterra ai Mondiali del 1990 contro la Germania. "E 'stato incredibile", ha detto della fama che lo travolse da quel momento. “Ovunque andassi, tutto era gratis. Andavo in un ristorante costoso, ma per me era gratis. Non potevo tornarci, perché non volevo che pensassero che ero tornato per mangiare di nuovo gratuitamente!"

