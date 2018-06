Gauguin: nuovo poster e primo trailer per il biopic con Vincent Cassel

Cohen Media Group ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Gauguin: Voyage to Tahiti, biopic sul celebre pittore francese che avrà il volto di Vincent Cassel.

Considerato tra i maggiori interpreti del post-impressionismo, Paul Gauguin non è stato preso spesso in considerazione dal cinema e in precedenza, anche se sul piccolo schermo sono molte le riduzioni a lui dedicate. Al cinema si ricorda invece il corto di Alain Resnais del 1950 intitolato semplicemente Gauguin e il film Paul Gauguin del 1975.

Il biopic si concentrerà principalmente sull’esperienza a Tahiti del pittore, quando nel 1891 intraprenderà questo viaggio in solitaria – lasciandosi alle spalle moglie e figli – nell’isola che per lui sarà massima fonte d’ispirazione, soprattutto dopo l’incontro con Tehura, la sua musa che consumerà la sua mente e ispirerà i suoi lavori più conosciuti e famosi.

Intitolato Gauguin: Voyage to Tahiti, il film è diretto da Edouard Deluc (Welcome to Argentina) ed è stato scritto dallo stesso regista insieme a Etienne Comar (My King), Thomas Lilti (Irreplacable) e Sarah Kaminsky (R.A.I.D. Special Unit). Basato sulle memorie del pittore, Noa Noa, nel cast troviamo Vincent Cassel nella parte principale, affiancato da Tuhei Adams, Malik Zidi (Made in France) e Pernille Bergendorff (Follow the Money). Prodotto da Bruno Levy, Gauguin: Voyage to Tahiti sarà distribuito nelle sale da Cohen Media a partire dall’11 luglio.