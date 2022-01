Il Gattopardo e gli altri: 5 ruoli iconici di Claudia Cardinale, italiani e non solo

Questa sera alle 20:30 torna in onda su La7 il capolavoro di Luchino Visconti, Il Gattopardo, uno dei film che ha reso Claudia Cardinale un'icona di bellezza e una delle più grandi attrici italiane del secolo scorso. Ma Alain Delon e Burt Lancaster non sono stati gli unici nomi esteri con cui ha lavorato: ripercorriamone la carriera.

Era notizia del 2020 che la Rai, in collaborazione con gli storici studios Titanus, voleva buttarsi in un’impresa enorme: restaurare e digitalizzare Il Gattopardo e altri 400 film, grandi classici del cinema italiano. Non a caso avevamo inserito fra i 15 classici cinematografici anche Il Gattopardo, il capolavoro di Luchino Visconti tratto dal romanzo di Tomasi di Lampedusa. Solo uno dei cinque film con cui scegliamo oggi di ripercorrere l’inesauribile carriera di Claudia Cardinale.

Il Gattopardo: Palma d’Oro a Cannes nel 1963, il film di Luchino Visconti ripercorre i rivolgimenti che attraversarono lo Stivale fra il 1860 e il 1861, a cavallo dell’Unificazione portata avanti da Giuseppe Garibaldi. Al centro della vicenda una famiglia nobile siciliana sullo sfondo dello Sbarco dei Mille: il Principe di Salina (Burt Lancaster), per adattarsi all’ascesa di nuove classi sociali, acconsente a far sposare il nipote Tancredi (Alain Delon) con la borghese Angelica (Claudia Cardinale).

C’era una volta il West: Come non citare uno dei ruoli più iconici di Claudia Cardinale, di cui tutti ricordano la bellezza ma anche la determinazione. Primo film della Trilogia del Tempo di Sergio Leone (1968), vede la Cardinale nel ruolo di una vedova pronta a battersi per il terreno del defunto marito, che potrebbe cadere sotto le mire espansionistiche del magnate delle ferrovie Morton e del suo scagnozzo Frank (Henry Fonda). Un capolavoro dello spaghetti-western.

I soliti ignoti: Una delle prime interpretazioni della cardinale, risalente al 1958. Nella storica commedia di Mario Monicelli, Vittorio Gassman guida una banda di rapinatori scalzacani che sperano di svaligiare una ricca cassaforte. Ovviamente, il piano andrà a monte per mille motivi. Qui la Cardinale è ritratta apparentemente sullo sfondo, ma è la protagonista del divertentissimo sketch amoroso fra Carmelina e il personaggio di Renato Salvatori, storia osteggiata dal gelosissimo fratello di lei, il meridionale Ferribotte.

La Pantera Rosa: Ecco un ruolo in una produzione internazionale e con a fianco attori del calibro di Peter Sellers. Risalente al 1963, primo film della saga omonima diretta da Blake Edwards, il film ripercorre le indagini dello sconclusionato investigatore Jacques Clouseau, ormai parte dell’immaginario collettivo e oggetto di numerosi remake. Al centro della vicenda c’è il furto della Pantera Rosa, inestimabile prezioso indossato dalla Principessa Dala (Claudia Cardinale).

8½: Forse il capolavoro di Federico Fellini e uno dei più grandi film nella storia del cinema. Diciamo che ha ben pochi competitor in grado di eguagliarlo, tanto che Martin Scorsese, per esempio, lo inserì al secondo posto nella classifica dei suoi film preferiti. Al centro della vicenda il regista Guido Anselmi, personificazione di Fellini in Marcello Mastroianni attanagliato da sogni, visioni e incontri onirici, fra cui quello con la Cardinale – che forse interpreta anche sé stessa, Claudia – è uno dei più citati.

