Il Gatto con gli Stivali: il regista vuole altri spin-off sui personaggi di Shrek

Prima di arrivare nelle sale di mezzo mondo, il trailer de Il Gatto con gli Stivali 2 ci aveva anticipato uno spin-off colorato e dinamico. Ora che sta raccogliendo tutto il buono che botteghini e critica gli offrono, il regista Crawford vorrebbe approfondire tanti altri personaggi secondari.

Lo abbiamo imparato a conoscere in Shrek 2 del 2004, il Gatto con gli stivali ci è subito entrato nel cuore con quei suoi occhioni irresistibili e la voce calda e suadente di Antonio Banderas. Con due film tutti per lui, il Gatto avventuroso e sprezzante del pericolo sta conquistando veramente tutti.



Merito del successo del film, in un week-end che vede nelle sale l'egemonico Avatar: La via dell'acqua, è anche del regista Joel Crawford, che ha saputo affrontare il progetto con entusiasmo e divertimento. Ed è proprio con la stessa attitudine che vorrebbe dedicare infinite pellicole a tutti i personaggi secondari del film: ''Si, voglio continuare a raccontare tutte le loro storie'', ha raccontato il regista in una recente intervista: ''Mi diverto così tanto con questi personaggi, con Antonio e Salma, che è semplicemente fantastico lavorare con loro''.



Per il momento queste sono solo fantasie di un regista, ma la possibilità di vedere il franchise arricchirsi di progetto simile non appare improbabile. Per il momento, vi lasciamo con la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2!