Il gatto con gli stivali esiste davvero: si chiama Pisco ed è una star di Instagram

Il trailer de Il gatto con gli stivali 2 ha anticipato il nuovo film spin-off della saga di Shrek in arrivo nei cinema a settembre, ma nel frattempo vogliamo presentarvi il vero gatto con gli stivali: Prisco.

Per chi non lo conoscesse, Prisco è una star di Instagram con oltre 625mila follower, ed è famoso per il pelo corto color zenzero e gli occhi giganti, che lo rendono praticamente la versione live-action del celebre personaggio immaginario della saga animata di Shrek. Le sue capacità di posa lo hanno reso una vera e propria star sul social network, anche se i proprietari hanno dovuto lavorare molto per fargli conoscere quel mondo di coccole che oggi adora e si gode ventiquattro ore al giorno:

"Quando abbiamo preso Pisco la prima volta, non era affatto l'orsetto coccoloso che è oggi", ha scritto il suo proprietario in una sessione di domande e risposte su Instagram. “Era molto scontroso e non voleva farsi avvicinare, era difficile abbracciarlo e si infastidiva anche al solo toccarlo. Piano piano abbiamo iniziato a dimostrargli il nostro affetto, e dopo qualche tempo è diventato molto più sicuro di sé e ha iniziato a incuriosirsi. E ora è diventato un super orsacchiotto e adora farsi coccolare." Oggi il gatto-celebrità vive una vita di lusso a New York, con tutti i giocattoli e le attenzioni che ogni felino potrebbe desiderare. Cliccate sul link della fonte per scorrere le sue tantissime fotografie disponibili sulla pagina Instagram ufficiale.

Per altre letture, vi ricordiamo che Florence Pugh e Olivia Cooke sono nel cast de Il gatto con gli stivali 2, che vedrà Antonio Banderas tornare a doppiare il celebre protagonista.