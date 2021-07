Il Gatto con gli Stivali, Antonio Banderas: 'Non credevo di poter fare film d'animazione'

Questa sera Antonio Banderas torna in tv con Il Gatto con gli Stivali, il film d'animazione Dreamworks del 2011 diretto da Chris Miller, che segue le avventure dell'iconico felino prima degli eventi di Shrek 2.

Banderas non solo ha dato la sua voce alla versione spagnola de Il Gatto con gli Stivali, ma anche a quella italiana ed inglese. La sfida del doppiaggio in 3 lingue differenti era impensabile per l'attore spagnolo all'inizio della sua carriera che quando è giunto in America non parlava ancora nemmeno una virgola della lingua locale.

"Ho iniziato a lavorare in America senza nemmeno parlare la lingua, perciò il fatto che mi abbiano chiamato per usare la mia voce è davvero un paradosso. Quando sono arrivato in America mi sono detto: 'Se c'è una cosa che non potrò mai fare è un film d'animazione'. E adesso eccomi qui! Mi sono divertito un sacco. Ho saputo che avrebbe funzionato quando, durante il doppiaggio, ho visto i tecnici e il regista che ridevano".

Banderas ha ammesso: "Abbiamo rovinato un sacco di registrazioni a causa delle nostre risate: è quasi imbarazzante da dire, ma è davvero divertente. Hai di fronte una macchina per registrare le voci, e se vuoi tirare fuori qualsiasi cosa ti passi per la mente hai la possibilità di farlo. Sono come i tasselli di un puzzle. Poi, questi fantastici tecnici che si occupano dell'aspetto creativo del film usano il tuo lavoro e lo mettono insieme in maniera incredibile. Ci si diverte tantissimo, credetemi!".