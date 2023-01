Il gatto con gli stivali 2 è il terzo miglior incasso d'animazione nel post pandemia!

L'animazione sembra essere un pò in crisi. I tanti titoli lanciati in streaming e i pochi incassi al cinema non hanno aiutato sicuramente nel rilancio. Questo non sembra essere successo alla DreamWorks che ha toccato i 334 milioni di dollari al botteghino con Il gatto con gli stivali 2.

Nominato anche agli Oscar 2023 come miglior film d'animazione, lo spin-off di Shrek ha riscosso molto più successo di quanto tutti si aspettassero. Da analizzare non è solo la cifra incassata ma il fatto che sia diventata la terza pellicola d'animazione con più incassi durante la pandemia. Un successo di questo tipo è stato registrato solo da altre due opere animate: Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo e Sing 2.

Il regista ha svelato il perchè dei toni dark de Il gatto con gli stivali 2 raccontando quanto sia stato importante per lui e per il cast esplorare temi più maturi, ovviamente senza abbandonare lo spirito del personaggio. L'enorme successo riscosso dalla saga di Shrek nel corso degli anni ha sicuramente aiutato lo spin-off ha rafforzare il proprio successo anche riguardo la grande cifra collezionata al botteghino mondiale. Nonostante l'era pandemica abbia messo molto in difficoltà i film di animazione relegandoli quasi a dei prodotti secondari, alcuni sono stati capaci di far sentire la propria voce.

Parlando delle origini del film Antonio Banderas ha raccontato quanto Il gatto con gli stivali 2 sia nato da riflessioni durante la pandemia mettendo al centro tematiche che chiunque in giro per il mondo è stato capace di sentire vicine. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!