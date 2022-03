Il Gatto con gli Stivali 2, Florence Pugh e Olivia Colman nel cast del sequel animato

Le ultime aggiunte nel cast de Il Gatto con gli Stivali 2, il sequel del lungometraggio animato con protagonista Antonio Banderas? Florence Pugh e Olivia Colman!

Florence Pugh e Olivia Colman continuano ad aggiungere progetti su progetti al loro curriculum.

Se, infatti, sappiamo che prossimamente vedremo l'attrice di Black Widow e Hawkeye anche in film come Don't Worry Darling di Olivia Wilde, Oppenheimer di Christopher Nolan e probabilmente anche in Dune Parte 2 di Denis Villeneuve, la protagonista di The Crown e The Favorite non è certo da meno. Quest'ultima, tra le altre cose, sta attualmente girando il prequel de La Fabbrica di Cioccolato con Timothée Chalamet, sarà nella miniserie di Steven Knight Great Expectations ed è anche una dei protagonisti della serie Marvel Secret Invasion.

Chissà allora dove avranno trovato il tempo di unirsi al già nutrito cast di Puss in Boots: The Last Wish, ovvero Il Gatto con Gli Stivali 2, sequel dello spin-off di Shrek con Antonio Banderas e Salma Hayek.

A far loro compagnia nel film diretto da Joel Crawford e Januel Mercado e prodotto da Mark Swift troveremo, oltre a Banderas e Hayek, anche John Mulaney, Wagner Moura, Samson Kayo, Da’Vine Joy Randolph e Anthony Mendez.

Questa volta il nostro protagonista è arrivato all'ultima delle sue proverbiali nove vite, e assieme ai suoi compagni d'avventura dovrà andare alla ricerca del famigerato ultimo desiderio per recuperare quelle già perdute... Ci riuscirà?

Chi può dirlo. Ciò che invece possiamo dirvi è che Il Gatto con Gli Stivali 2 dovrebbe approdare nelle sale a settembre 2022, e che il 15 marzo potremmo avere già un primo trailer.