Il Gatto Con Gli Stivali 2 arriva ufficialmente anche in Cina: ecco quando!

Nel 2022 è tornato nelle sale mondiali il gattino letale dell'iconico film d'animazione del 2011: "Il Gatto con gli Stivali", nel sequel avvincente "Il Gatto con gli Stivali 2: l'ultimo desiderio" (Puss in Boots: The Last Wish). Accumulati già buoni incassi in Francia e in Italia, il secondo capitolo è pronto a conquistare anche la Cina.

Nel 2011, il primo capitolo di Il Gatto con gli Stivali non era stato distribuito in Cina. Nonostante l'esclusione della nazione, il film con Antonio Banderas e Salma Hayek Pinault aveva incassato sui 555 milioni di euro.

A pochi giorni dall'uscita di Il Gatto con gli Stivali 2, sarebbe stata confermata e fissata dalla DreamWorks Animation la data di rilascio in Cina: parliamo del 23 Dicembre 2022. Il micio spavaldo quest'anno coprirà anche il versante orientale. A tale destinazione, si aggiungono anche il Messico, la Spagna, la Korea, il Brasile e la Germania.

Al cast originale, formato da Banderas (nei panni del Gatto con gli stivali) e della Hayek (Kitty), si aggiungono anche Florence Pugh e Olivia Colman, due stelle del cinema la cui carriera ultimamente sta crescendo esponenzialmente.

Se non avete ancora visto Il Gatto con Gli Stivali 2: l'ultimo desiderio, vi consigliamo di correre nelle sale. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Il Gatto con gli Stivali 2.