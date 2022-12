Il gatto con gli stivali 2, Antonio Banderas: 'Nato dalle riflessioni della pandemia'

Il trailer de Il gatto con gli stivali 2 ci ha permesso di ritrovare il micio dagli occhioni languidi conosciuto nel franchise di Shrek e ora, Antonio Banderas ha parlato della genesi di questo nuovo capitolo animato, spiegando che è nato grazie alla riflessione sulla vita e sulla morte generatasi nel corso della pandemia.

"Suppongo che gli anni della pandemia abbiano qualcosa a che fare con la profonda riflessione sulla vita e sulla morte, che vale la pena esporre anche ad un pubblico davvero giovane. Penso che in fondo questo sia stata l'unica cosa positiva della pandemia e noi qui tentiamo proprio di mostrare il risultato di questa riflessione, perché ciò che ne viene fuori non è tanto la morte, ma il valore della vita stessa".

Banderas ha poi aggiunto: "È la cosa più importante che abbiamo, la nostra esistenza e dopo la pandemia in cui i bambini sono stati rinchiusi con le loro famiglie e hanno guardato la televisione e guardato tutte le notizie e sperimentato qualcosa che anche per noi adulti era davvero forte, mi sembrava giusto omaggiarli. Questi sono stati tempi davvero duri per i bambini che avrebbero dovuto passare il loro tempo a relazionarsi con gli altri, ad andare a scuola, a giocare insieme, tutte quelle cose che si fanno da piccoli e che per loro sono state improvvisamente interrotte. Penso quindi che il cinema debba loro qualcosa e abbiamo pensato di farlo attraverso questo personaggio che è sempre stato un personaggio edificante e improvvisamente è vulnerabile così come in quel periodo lo siamo stati noi umani. Attraverso un gatto, possiamo riflettere anche noi umani. Penso che sia importante. Penso che sia fatto con delicatezza ed eleganza".

Se volete saperne di più, date uno sguardo alla nostra recensione de Il gatto con gli stivali 2 e diteci nei commenti cosa ne pensate delle parole di Antonio Banderas, voce del micio anche nella versione italiana.