Vita da gatto: non siete pronti per questo commovente film in arrivo al cinema

Plaion Pictures ha annunciato Vita da gatto, nuovo commovente titolo in arrivo nelle sale italiane perfetto per gli amanti degli amici felini.

Presentato in anteprima nazionale al Giffoni Film Festival 2023, dove è stato premiato come miglior film nella sezione Elements +6, Vita da gatto sarà nei cinema italiani dal 18 aprile distribuito da Plaion Pictures: il film è diretto da Guillaume Maidatchevsky, regista con un background da biologo capace di mettere in scena avventure emozionanti raccontate ad altezza di animale, come dimostrato in Ailo – Una avventura tra i ghiacci e dal recente Kina e Yuk alla scoperta del mondo.

In Vita da gatto Maidatchevsky - pur allontanandosi dallo stile documentaristico - dà nuovamente prova della propria sensibilità firmando un vero e proprio live action per tutta la famiglia: tratto dal romanzo Rroû, classico francese di Maurice Genevoix che ha incantato generazioni, il film è una storia di amicizia e crescita dal significato universale, in cui molte famiglie sapranno riconoscersi, rappresentando in modo genuino il mondo felino e l’intima emozionante relazione che si può instaurare tra i gatti e i bambini.

“Il film è una storia di apprendimento su come due persone possono costruirsi. Mostra come, durante una separazione, una terza parte - in questo caso il gatto - intervenga per aiutare. Credo molto nell'idea che un animale possa portare serenità” ha affermato il regista. “Volevo raccontare la specie felina così com'è: a volte carina, ma anche cacciatrice, predatrice, capace di giocare con le sue prede. Volevo che i bambini capissero che il gatto ha la sua libertà. E che sta a lui decidere se prenderla o meno.”

