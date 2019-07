Il gatto di Hope doveva essere il vero eroe di Avengers: Endgame

Chris McKenna ed Erik Sommers, sceneggiatori di Spider-Man: Far From Home e Ant-Man and the Wasp, hanno rivelato un retroscena sul potenziale ruolo del gatto di Hope (Evangeline Lilly) in Avengers: Endgame.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, infatti, i due hanno rivelato che in origine il gatto di Hope avrebbe dovuto ricoprire il ruolo del topo che ha salvato Scott Lang dal Regno Quantico, ovvero l'idolo di molti fan che lo hanno definito come l'Avengers più forte di tutti.

"Stavamo lavorando ad Ant-Man and the Wasp e ci hanno detto 'Hey dovete mettere un dialogo in cui Hope dice di aver perso il gatto', perché stavano cercando di anticipare qualcosa per Avengers: Endgame" ha detto McKenna. "In Endgame, un topo attiva per sbaglio il Tunnel Quantico che riporta Scott indietro. Immagino che il gatto dovesse rimanere bloccato nel regno quantico e in qualche modo sarebbe uscito fuori."

Sommers ha poi aggiunto: "Doveva succedere qualcosa con il suo gatto, sapevamo che dovevamo inserirlo in qualche modo. Dopo un paio di mesi, però, ci hanno detto 'No, abbiamo cambiato idea. Faremo quest'altra cosa quindi non preoccupatevi più del gatto."

Sappiamo che cambiamenti di questo tipo sono all'ordine del giorno per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, soprattutto vista la grande mole di collegamenti tra un film e l'altro. Alcuni indizi sulla fase 4 potrebbero infatti essere già presente in Spider-Man: Far From Home, che è attualmente in programmazione nelle sale e ha da poco raggiunto quota 847 milioni di dollari.