Il Grande Gatsby, arriva il remake animato: 'Ai film live-action mancava qualcosa'

L'autore William Joyce dirigerà una versione animata de Il Grande Gatsby, romanzo di F. Scott Fitzgerald, con Brian Selznick, sceneggiatore di Wonderstruck del 2017, a lavoro sul copione.

Michael Siegel e David Prescott, vicepresidente senior della produzione creativa DNEG, si uniranno a Joyce in qualità di produttori del film d'animazione, con DNEG Feature Animation che fornirà la tecnologia per l'animazione.

E' la prima volta che il romanzo del 1925 di Fitzgerald sarà il soggetto in un film animato: l'adattamento più recente risale al 2013, per la regia Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan nel cast. Joyce ha dichiarato: “Gatsby continua a lanciare un potente incantesimo sui lettori di oggi, una cosa che lo distingue da qualsiasi altro libro della letteratura americana classica. Gran parte del potere di Gatsby deriva dall'incanto della prosa di Fitzgerald: ha creato un vivido paesaggio onirico che, in una certa misura, è sempre sfuggito ai registi che hanno adattato questa storia, sin dall'era del muto, perché tutte le versioni precedenti erano limitate dal live-action. Ma la nostra animazione innovativa potrebbe finalmente arrivare a toccare le qualità sfuggenti del romanzo".

Prescott ha aggiunto: “Siamo nel momento perfetto per un Gatsby animato. Gli spettatori di tutte le età stanno abbracciando l'animazione come un altro modo per vivere storie diverse. Bill e io abbiamo fatto circolare una serie di idee negli ultimi anni, discutendo storie ideali da portare sullo schermo, e credo che "Il grande Gatsby" sia una di queste storie. Lo stile di animazione che stiamo creando per questo progetto sarà meraviglioso."

