Gaspard Ulliel, il ricordo dell'attore francese nel primo anniversario della scomparsa

La regista Emily Atef ha reso omaggio all'attore francese Gaspard Ulliel, ad un anno dalla morte, nel corso della proiezione a Londra del lungometraggio More Than Ever. Si tratta dell'ultimo lavoro cinematografico di Ulliel prima della prematura scomparsa a soli 37 anni per un incidente sugli sci.

"Oggi c'è una proiezione speciale. Ad essere onesti, non avrei potuto fare questo evento in Francia oggi perché Gaspard [Ulliel] era così immensamente amato in Francia. I francesi hanno davvero un rapporto speciale con i loro attori che non ho mai visto da nessuna parte" ha dichiarato Atef, sottolineando come la carriera iniziata molto presto di Ulliel abbia contribuito a costruire un legame molto forte con il suo pubblico. Scoprite i 5 migliori film con Gaspard Ulliel, che ha recitato anche nella serie MCU Moon Knight.



"Il pubblico francese l'ha visto crescere, motivo per cui è stato uno shock morire in quel modo. È stata una gioia immensa incontrarlo e vederlo recitare in questo film come partner di Vicky Krieps" ha concluso.



More Than Ever racconta la storia di una donna interpretata da Vicky Krieps, che si ritira nei fiordi norvegesi mentre deve fare i conti con una malattia respiratoria pericolosa per la vita. Ulliel ha interpretato il devoto marito che fatica ad accettare la decisione della moglie.



La morte di Gaspard Ulliel ha scioccato il mondo del cinema in Francia ma non solo. L'attore era molto conosciuto anche all'estero per la sua ricca filmografia che lo condusse a lavorare in diversi film stranieri.