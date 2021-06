Gaspar Noé, la prima immagine del nuovo film Vortex: nel cast anche Dario Argento

Gaspar Noé ha pubblicato una prima immagine enigmatica del suo prossimo film, Vortex, in vista dell'anteprima mondiale prevista al Festival di Cannes, in programma dal 6 al 17 luglio. Il film è stato inserito nella sezione Cannes Premiere. L'immagine distribuita in stile Instagram mostra una persona nascosta sotto delle coperte spiegazzate.

"La vita è una festa breve che sarà presto dimenticata" si legge nella logline. In realtà sono pochi altri i dettagli del film resi noti, oltre al fatto che nel cast di Vortex ci sarà anche Dario Argento, grande estimatore della filmografia di Noé, insieme alla veterana del cinema francese Françoise Lebrun e Alex Lutz.



Si tratta del settimo film di Gaspar Noé a debuttare nella selezione ufficiale di Cannes o in una delle sezioni parallele.

Il regista è un aficionado della Croisette, dove ha presentato diversi prodotti del suo cinema provocatorio: Seul contre tous (1998), Irréversible (2002), Enter the Void (2009), Love (2015), Climax (2018) e Lux Æterna (2019).



Gaspar Noé è molto noto per i suoi film provocatori e irriverenti, che non lasciano spazio a pudori o censure.

Il suo film più noto è Love, che mostra anche diverse scene di sesso esplicito. Il suo cinema è diventato di culto per diversi fan ma divide da sempre gli spettatori, fra appassionati e detrattori. Ora alla Croisette attendono con ansia il prossimo capitolo della sua filmografia cinematografica.



